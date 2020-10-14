МО № 72 выпустило газету с отсылками к "Звездным войнам"

Муниципальное образование № 72 представило в соцсетях первую полосу октябрьского номера своей газеты. Ее заголовки отсылают читателей к названиям фильмов саги "Звездные войны" и цитатам из этих фильмов.

Тема номера - "Муниципальные войны: возвращение Швеца" о повторных выборах на должность главы муниципалитета Павла Швеца из Партии Роста. Другие заголовки: "Дворы: новая надежда", "Муниципалитет наносит свежую краску", "Используй силу воды" и "Звезда и смерть универсама "Фрунзенский".

Предыдущий номер местной муниципальной газеты вышел с заголовками, отсылающими читателей к песням группы "Гражданская оборона".

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