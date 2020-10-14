Россия вновь бьет суточный рекорд по инфицированным COVID-19: еще 14231 человек

По состоянию на 14 октября, Россия обновила вчерашний рекорд по числу подхвативших коронавирус за сутки. Врачи зарегистрировали 14 231 новый случай заражения. За это время скончалось 239, а сумело поправиться 7 920 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 4 573 новых больных, в Петербурге – 602, в Подмосковье – 429.

За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге скончалось 30 и выздоровело 300 человек.

В мире Россия продолжает занимать четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, пропустив вперед только США, Бразилию и Индию.