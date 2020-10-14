Политолог Пастухов: Путин не является "политическим животным"

Политолог Владимир Пастухов, живущий в Лондоне и регулярно анализирующий российские политические реалии, пришел к выводу, что так называемые "аппаратчики" и незаметные широкой общественности бюрократы в администрации президента приобретают все больший вес, и процесс этот будет только развиваться. Как ему представляется, Владимир Путин, несмотря на то, что Россия считается суперпрезидентской республикой, от огромного объема полномочий устал и все больше функций отдает более молодым кабинетным чиновникам, находящимся в тени. Дела обстоят таким образом, поскольку, считает эксперт, у Путина нет непреодолимого желания держать все в своих руках и он не является в общепринятом смысле "политическим животным".

"Из того, что я вижу, мне кажется, что Путин не является человеком, для которого власть, любование властью является единственной целью в жизни. Он не получает сладострастного удовольствия от власти и от того, что он сверху, а остальные снизу. Для него власть является очень важным инструментом в достижении каких-то других целей, в том числе, комфорта, безопасности, возможно, богатства. То есть это другого сорта человек, чем Сталин", - рассудил он в интервью "Эху Москвы".

По мнению Пастухова, сами по себе интересы типичного политического животного, к которым он, помимо Иосифа Сталина, относит белорусского президента Александра Лукашенко, достаточно узкие, тогда как "диапазон желаний" более развитого человека значительно шире.