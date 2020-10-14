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12:10

Петербург сохранил первое место по смертности от коронавируса

фото ЗакС политика Петербург сохранил первое место по смертности от коронавируса

На 14 октября в Петербурге сохраняется самый высокий процент летальности от коронавируса, следует из статистики "Яндекса", основанной на информации федерального оперативного штаба.

На 100 тысяч граждан от COVID-19 здесь умирает 61,8 человек. В Москве - 45,9; в Мурманской области - 31,6. При этом по количеству заражений на 100 тысяч жителей Петербург находится на 29 месте по России с показателем 920,9 человек. 

По данным оперативного штаба, в Петербурге за все время наблюдений выявлено 49 288 случаев заражения коронавирусом. Из них 13 774 остаются активными. Умерли 3 305 пациентов с COVID. Больше скончалось только в Москве - 5 739 человек.

За последние сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Петербурге увеличилось на 602 человека. Это максимальный показатель для региона.

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