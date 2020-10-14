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12:22

Экс-главу Удмуртии приговорили к 10 годам колонии

фото ЗакС политика Экс-главу Удмуртии приговорили к 10 годам колонии

Завьяловский районный суд приговорил бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева к десяти годам колонии, признав виновным в получении взятки, передает "Интерфакс".

Соловьев признан виновным по двум эпизодам ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Кроме срока в колонии, ему назначили штраф в 275 млн рублей. Сторона обвинения требовала для Соловьева 13 лет колонии строгого режима, сторона защиты – полностью оправдать.

Экс-глава Удмуртии не признал свою вину. В последнем слове он настаивал на своей невиновности, заявлял, что не перенесет тюремного заключения, и просил освободить его семью от крупного штрафа.

Дело в отношении Соловьева было возбуждено в 2017 году, вскоре президент уволил его в связи с утратой доверия. Бывшего чиновника обвинили в получении взятки в 139 млн рублей от представителей фирм, которые строили мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки.  

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