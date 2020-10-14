Турчак намерен баллотироваться в депутаты Псковского областного ЗакСа

Секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак заявил о желании побороться за место в Псковском областном собрании депутатов с тем, чтобы и дальше представлять регион в Совете Федерации - органе, в котором он с конца сентября является первым заместителем председателя. Об этом сообщила "Псковская лента новостей".

Полномочия высокопоставленного единоросса истекают через год - в канун выборов в Государственную думу.

Нынешней осенью, сразу после проведения Единого дня голосования, Турчак отметился высказыванием о том, что, в его представлении, "Единая Россия" всех "жахнула". Еще раньше он счел обязанностью однопартийцев суметь выступить на выборах в ГД так, чтобы они смогли сформировать конституционное большинство (получить свыше 300 из 450 мандатов).