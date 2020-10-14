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12:59

Жириновский считает, что Навального нельзя было выпускать в Германию

фото ЗакС политика Жириновский считает, что Навального нельзя было выпускать в Германию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский категорично высказался о сюжете с отравлением оппозиционера Алексея Навального, восстанавливающегося в настоящее время в Германии. С его точки зрения, российское государство допустило серьезную ошибку, выпустив его на лечение в клинику "Шарите". Этого, как минимум, напомнил депутат Госдумы, не позволял юридический статус Навального, имеющего ограничения в связи с судимостью, и, кроме того, глава ФБК не давал согласия на свою транспортировку. Обсуждая проблему, Жириновский также почему-то, без пояснений, назвал Навального "трусливым человеком".

"Если он отравлен, он должен был умереть в Омске. Если он был симулянтом, то он должен был быть арестован уже в палате и отправлен в Киров. Там есть приговор — 5 лет находился бы в кировской тюрьме по вопросам "Кировлеса". То есть у меня будет самая жесткая линия в отношении всех, кто связан с западными спецслужбами", - заявил политик в студии "Эха Москвы".

В свою очередь, согласие на вывоз пациента в Германию со стороны жены Навального Юлии главу ЛДПР не убеждает: "не вообще не надо близко допускать до этих дел, нужно расследовать и ее деятельность". Доказательств связи Навального с заграничными спецслужбами Жириновский не привел.

Напомним, что Россия продолжает отрицать свою причастность к инциденту 20 августа и настаивает на том, что либо боевой яд "Новичок" Навальному подмешали уже немцы, либо оппозиционер каким-то образом смог отравить себя сам. Между тем, европейские страны постепенно вводят санкции в отношении россиян, которые могут быть "замешаны" в отравлении.

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