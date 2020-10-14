Коммунальщики снова разобрали мемориал памяти Славиной в Нижнем Новгороде

Сотрудники коммунальных служб в Нижнем Новгороде в очередной раз разобрали мемориал в память о главном редакторе Koza.Press, которая покончила с собой у здания местного МВД, передает "МБХ медиа".

По словам зампредседателя нижегородского отделения "Яблока" Алексея Садомовского, активисты на ночь забирали принесенные цветы и фотографии, а утром привезли обратно.

"Сегодня где-то в 11 утра сотрудники коммунальных служб пришли и все, что принесли вчера, выкинули. Кто приказал — непонятно", — рассказал Садомовский.

Такая же ситуация была и накануне, когда коммунальщики выкинули и портреты Славиной, и свечи, и цветы. При этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступает против уборки мемориала: он заявлял, что "никто больше не уберёт цветы", ему непонятно, "зачем и кем это делалось", и он убежал найти "уничтожителя".

Славина покончила с собой 2 октября, на следующий день после обысков в ее квартире по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. До этого ее штрафовали по делу о фейковой новости и за участие в акции памяти Бориса Немцова. Накануне, 13 октября, дело Славиной о фейке прекратили в связи с ее смертью.