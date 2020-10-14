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14:26

Преподавателя из Читы оштрафовали на 150 тысяч рублей за фото атамана Краснова на сайте "Бессмертного полка"

фото ЗакС политика Преподавателя из Читы оштрафовали на 150 тысяч рублей за фото атамана Краснова на сайте "Бессмертного полка"

Забайкальский краевой суд оштрафовал преподавателя Читинского политехнического лицея Евгений Ахмылова на 150 тысяч рублей за публикацию на сайте "Бессмертного полка" фотографии белого офицера Петра Краснова, сообщили представители суда.

Преподавателя признали виновным в нарушении ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Краснов в годы Второй Мировой войны был начальником управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий нацистской Германии. В 1947 году был признан изменником и казнен в Лефортовской тюрьме.

Ахмылов признал вину и объяснил, что хотел "насолить" организаторам сайта "Бессмертного полка". Он не считает их патриотами и уверен, что они присваивают себе заслуги ветеранов Великой Отечественной войны.

Статья о реабилитации нацизма была внесена в Уголовный кодекс в 2014 году. В 2020-м по ней возбудили более десятка дел из-за публикации на сайте "Бессмертный полк – онлайн" фотографий нацистских лидеров, в том числе Адольфа Гитлера, Генриха Гиммлера, а также перешедшего на сторону нацистов генерала Андрея Власова. Одного фигуранта дела оштрафовали на 120 тысяч рублей, другого приговорили к 200 часам обязательных работ.

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