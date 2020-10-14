"Коммунисты России" хотят повсеместной бесплатной раздачи масок

Руководство партии "Коммунисты России" считает образцом для подражания пример борьбы с коронавирусом в исполнении саратовских властей, которые начали в массовом порядке бесплатно раздавать гражданам медицинские маски и подключили для этой цели целые команды волонтеров. По мнению лидера партии Максима Сурайкина, которого цитирует РИА "Новости", важнейшая причина несоблюдения многими россиянами эпидемиологических правил коренится вовсе не в пренебрежительном отношении к собственному здоровью, а в "неоправданно завышенных" ценах на средства индивидуальной защиты.

"Этот почин надо распространить на всю Россию. Убежден, что если повсеместно защитные маски начнут раздавать бесплатно, кривая коронавируса резко пойдет вниз", - оценил Сурайкин саратовскую практику.

В противном случае, предрекает левый политик, если государство предпочтет сэкономить на проблеме, оно может безвозвратно утратить контроль над эпидемиологической обстановкой в стране.