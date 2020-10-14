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14:54

Россия возобновит полеты в Японию, Сербию и Кубу

фото ЗакС политика Россия возобновит полеты в Японию, Сербию и Кубу

Россия собирается возобновить авиасообщение с Японией, Сербией и Кубой, сообщили представители оперативного штаба по контролю ситуации вокруг эпидемии коронавируса.

Полеты в Японию из Москвы и Владивостока возобновятся с 1 ноября. Из столицы будет осуществляться два рейса в Токио в неделю, из Владивостока туда же – один.

Рейсы из Москвы в Белград будут осуществляться дважды в неделю. Столько же раз будут летать самолеты из российской столицы в города Кубы – в Кайо-Коко и Санта-Клара.

Кроме того, открываются дополнительные рейсы в страны, с которыми уже было возобновлено авиасообщение. Дополнительный раз в неделю будут летать самолеты из Москвы в Женеву и Цюрих (Швейцария). Также раз в неделю в Цюрих и Женеву начнут летать самолеты из Петербурга. Число перелетов из Москвы на Мальдивы увеличится до четырех в неделю, в ОАЭ – до двух, в Минск – до трех.

Россия закрыла границы и прекратила международные авиаперелеты в конце марта из-за эпидемии коронавируса. С 1 августа началось постепенное восстановление авиасообщения.

Ранее с 1 октября были возобновлены полеты в Грецию.

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