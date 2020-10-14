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15:30

Смольный усилит контроль за соблюдением мер безопасности в эпидемию коронавируса

фото ЗакС политика Смольный усилит контроль за соблюдением мер безопасности в эпидемию коронавируса

Власти Петербурга на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу в городе усилят контроль за соблюдением мер безопасности, сообщили в Смольном.

Губернатор Александр Беглов на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что введение новых ограничений в Петербурге нежелательно для сохранения экономической активности города. Он подчеркнул, что эпидемическая ситуация ухудшается, и "многое зависит от соблюдения мер безопасности самими жителями города".

В Петербурге работает около 120 тысяч предприятий, деятельность которых невозможна без контактов с гражданами, отметил Беглов, при этом за последнюю неделю было составлено более 600 актов о нарушении стандартов безопасной деятельности. Всего в Петербурге, по данным Смольного, выявлено почти 20 тысяч нарушений.

Беглов поручил усилить мониторинг деятельности предприятий. С 26 октября будет ужесточаться ответственность за нарушения, вплоть до приостановки работы компаний. Результаты мониторинга планируется публиковать в СМИ. Рассмотрение дел о нарушении будет идти быстрее. Руководителям компаний рекомендовано переводить сотрудников на удаленную работу, а чтобы стимулировать к принятию таких решений, Смольный может ввести меры поощрения, в том числе налоговые.

"Изменение отношения горожан к соблюдению санитарных норм, выполнение стандартов безопасности предприятиями позволят избежать введения ограничительных мер и не допустить удара по экономике", - заявил Беглов.

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает расти и каждый день бьет рекорды. За минувшие сутки зафиксировано более 600 новых случаев заражения. Город удерживает первое место в России по смертности от инфекции.


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