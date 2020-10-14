Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что центр "Вектор" зарегистрировал вторую вакцину от коронавируса, передает РИА "Новости".

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что первые 60 тысяч доз препарата произведут в ближайшее время. Она утверждает, что вакцина безопасна. Путин сообщил, что Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова привились этой вакциной в рамках клинических испытаний.

О регистрации первой вакцины, "Спутник V", объявили 11 августа. Старт массовой вакцинации был намечен на октябрь, при этом одновременно идет третья фаза клинических исследований.