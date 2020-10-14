Эсеры внесли законопроект, мешающий манипулировать публичными слушаниями

Фракция справедливороссов в Государственной думе добивается усложнения процедуры общественных слушаний, которые проводят муниципалы. По мнению лидера партии Сергея Миронова, общество регулярно сталкивается с злоупотреблениями чиновников в данном вопросе: граждан по мере небходимости либо специально "сгоняют" на слушания, либо, наоборот, тщательно скрывают факт их предстоящего проведения. Политик считает, что подобные действия должны быть внятно прописаны в уголовном кодексе и влечь за собой штрафы на сумму до 300 тысяч рублей. В особо "злостных" случаях эсеры допускают даже лишение свободы до трех лет. В Думу внесли соответствующий законопроект.

"В теории они [слушания] применяются для привлечения населения в работу местного самоуправления. Проводятся для обсуждения гражданами проектов муниципальных правовых актов и дают им возможность влиять на содержание принимаемых документов. На практике во многих муниципалитетах чиновники проталкивают через общественные слушания нужные для себя решения", - прокомментировал инициативу Миронов, цитируемый собственной пресс-службой.

Согласно законопроекту, публичные и общественные слушания на муниципальном уровне могут организовываться только по инициативе не менее 0,1% жителей того или иного округа. С проектом, который является предметом слушаний, граждане, по задумке социал-демократов, должны иметь возможность ознакомиться не позднее, чем за трое суток до мероприятия.