Суд отказался прекратить дело Юлии Галяминой по "дадинской" статье

Тверской суд Москвы отказал в прекращении дела по "дадинской" статье против муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой, передает ТАСС.

По словам Галяминой, сторона защиты подала ходатайство о прекращении дела в ходе предварительного заседания. Адвокат Мария Эйсмонт пояснила в суде, что ее подзащитной вменяют эпизоды, которые произошли за год до последнего вмененного нарушения на массовом мероприятии, а не за шесть месяцев, как прописано в законе.

"Но суд наше ходатайство отклонил и оставил мне меру пресечения в виде подписке о невыезде", - заключила Галямина.

Первое заседание по существу назначено на 21 октября.

В сентябре московскому муниципалу предъявили окончательное обвинение по "дадинской" ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митингов). Ее обвиняют в призывах к участию в несанкционированной акции против поправок в Конституцию, которая прошла 1 августа.

Статью, по которой привлекли к уголовной ответственности Галямину, неоднократно критиковали, в частности, президентский Совет по правам человека и Конституционный суд. Они настаивали, что применять ее можно только если из-за действий подсудимого акция утратила мирный характер или привела к причинению существенного вреда здоровью или имуществу граждан и организаций.

Тем не менее, по этой статье продолжают привлекать активистов, некоторых приговаривают к срокам в колонии. Так, активист Константин Котов находится в местах лишения свободы, несмотря на то, что приговор ему по "дадинской" статье раскритиковал президент Владимир Путин..