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17:53

Московские левые силы жалуются на срыв дискуссионного клуба полицией

фото ЗакС политика Московские левые силы жалуются на срыв дискуссионного клуба полицией

Представители левых движений, собравшиеся накануне вечером, 13 октября, в столичном клубе "Алиби", для того, чтобы провести конференцию, были вынуждены внезапно поменять свои планы из-за заблаговременного визита полиции. Как пишет на своей странице в Facebook координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, силовики надавили на администрацию клуба в виде угроз "проблемами" в будущем, поскольку намечается "антиправительственное мероприятие".

"Приходится констатировать, что преследование оппозиции вышло в Москве на новый уровень. Теперь запрещают не только уличные акции, но и собрания в помещениях. Власти целенаправленно выталкивают людей на баррикады, не оставляя других возможностей для выражения своего мнения", - пишет Удальцов.

В итоге заседание дискуссионного клуба все же состоялось и прошло под открытым небом. Помимо Удальцова, в нем участвовали такие политические деятели, как Леонид Развозжаев, Дмитрий Новиков, Василий Мельниченко и Алексей Лапушкин. Главной темой стала "Мировой кризис-2020. Перспективы России".

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