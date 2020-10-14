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18:28

Памфилова считает "день тишины" перед выборами бессмысленным в эпоху соцсетей

фото ЗакС политика Памфилова считает "день тишины" перед выборами бессмысленным в эпоху соцсетей

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выразила мнение, что "день тишины" перед выборами теряет смысл в эпоху интернета и соцсетей, передает РИА "Новости".

"Нужен ли он ["день тишины"] вообще в этих современных условиях? Моя личная точка зрения, я ее придерживаюсь, в данных современных условиях, когда у нас есть соцсети, когда у нас превалирует интернет и так далее, он, наверное, в большей степени бессмысленен", - сказала Памфилова на встрече с экспертами и политологами.

При этом она отметила, что не навязывает свою точку зрения, и "надо обсуждать все плюсы и минусы, если многодневное голосование остается".

В июле после общероссийского голосования по Конституции СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в Кремле рассматривается идея отменить "день тишины" перед выборами. Пока за день до голосования на выборах запрещена любая агитация.

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