Иркутскому "навальнисту" предъявили обвинение по делу о нападении на активистку НОД

Сергей Беспалов, координатор иркутского штаба Алексея Навального, получил на руки обвинительное заключение прокуратурыы по делу о весеннем нападении на активистку провластного движения НОД Ирину Радзиевскую. Свою вину он продолжает отрицать, считая инцидент провокацией против него, передает издание "Сибирь.Реалии"*. По версии следствия, доказательства его вины, наоборот, "неопровержимы". Уголовная статья, по которой будут судить Беспалова (умышленное причинение вреда здоровью), предусматривает в качестве максимального наказания до двух лет лишения свободы.

Во время съемок в апреле, которые проводил штаб Навального, к съемочной группе подошла Радзиевская и стала оскорблять Беспалова. Произошла небольшая потасовка, в ходе которой он схватил её за руку и вырвал у неё телефон. "Навальнист" подчеркивает, что на видеозаписи отлично виден момент его прикосновения к оппоненту и что таким образом невозможно повредить руку. Однако обвиняют его именно в намеренном нанесении травмы. По словам Беспалова, в деле фигурируют целых пять свидетелей, однако никто из них не был на месте конфликта. В ближайшее время материалы дела передадут в суд.

*Издание признано иностранным агентом на территории РФ