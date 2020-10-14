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18:58

Рогозин вернул контроль над аккаунтом в Twitter ради постов о сверхбыстром полете к МКС

фото ЗакС политика Рогозин вернул контроль над аккаунтом в Twitter ради постов о сверхбыстром полете к МКС

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин вернул себе аккаунт в Twitter, который ранее отдал госкорпорации.

"Друзья, сегодня произошло для российской пилотируемой космонавтики настолько важное событие, что я попросил нашу пресс-службу на время (или навсегда) вернуть мне контроль за этим аккаунтом. Хочу рассказать вам, как нам удалось подготовить этот сверхбыстрый полёт к МКС", - написал Рогозин.

Теперь страница называется "РОГОЗИН". Ранее она была переименована в "Госкорпорацию Роскосмос".

Рогозин передал свой аккаунт "Роскосмосу" 3 июня. После этого корпорация удалила старые твиты своего главы, объяснив это намерением убрать из официального аккаунта все личное. Пропали, но остались доступны в архивах такие твиты, как "Мы – русские. С нами Бог", шутка Рогозина с предложением США отправлять астронавтов на МКС с помощью батута, а также твит о "защитниках Славянска".

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