Путин внес в Госдуму законопроект о статусе и полномочиях Госсовета

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, определяющий статус, структуру и полномочия Госсовета, передает РИА "Новости".

В законопроекте прописан запрет на иностранное гражданство для членов Госсовета, также им нельзя будет иметь вид на жительство в другой стране и счета в зарубежных банках. Председатель и члены структуры будут работать на общественных началах. Основной задачей Госсовета указано "обсуждение основных вопросов кадровой политики в Российской Федерации".

Госсовет будет состоять из президиума, состав которого определит президент, и комиссий. Также в рамках структуры могут быть созданы рабочие группы. Госсовет сможет вносить законопроекты и поправки в уже действующие законы, внося их на рассмотрение Госдумы. Также Госсовет получит право инициировать документов стратегического планирования как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях.

Председателем Госсовета будет президент. В состав войдут также премьер-министр, спикеры Совфеда и Госдумы, руководитель администрации президента, главы региона. Также по решению президента могут войти в состав представители парламентских партий, местного самоуправления и "иные лица".

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что законопроект существенно расширяет задачи Госсовета и укрепляет его функции по обеспечению согласованной работы всех уровней власти. По его мнению, региональные власти получат "дополнительные возможности по выражению своих интересов на федеральном уровне", появятся "новые инструменты консолидации и координации усилий органов власти всех уровней, направленных на решение общенациональных задач".

Накануне глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что Путин возглавит Госсовет. При этом сам Путин в марте заявлял, что не собирается возглавлять Госсовет. Он говорил, что это будет "означать ситуацию двоевластия в стране", и он не хочет идти "на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать".

Госсовет – совещательный орган, содействующий президенту во взаимодействии с ветвями власти. Внесенные в июле поправки в Конституцию усиливают его роль: теперь Госсовет также определяет основные направления внутренней и внешней политики.