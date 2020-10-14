Вакцину центра "Вектор" от коронавируса выпустят в гражданский оборот 1 января 2021 года

Вакцину центра "Вектор" введут в гражданский оборот 1 января 2021 года, следует из регистрационного удостоверения препарата.

Торговое наименование вакцины – "ЭпиВакКорона", вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Она будет выпускаться в форме суспензии для внутримышечного введения. Датой государственной регистрации указано 13 октября.

В инструкции к препарату указано, что вакцина стимулирует выработку иммунитета к коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2 после двухкратного внутримышечного применения с интервалом 21 дней. При этом заявлено, что защитный титр антител вакцины в настоящее время неизвестен, как и продолжительность получаемого иммунитета. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности вакцины не проводились. Среди побочных действий вакцины указано, что часто наблюдается кратковременное повышение температуры тела не выше 38,5 градусов.

О регистрации вакцины от центра "Вектор" президент Владимир Путин объявил 14 октября. Это вторая вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России: первой в августе стала вакцина "Спутник V", разработанная центром имени Гамалеи.