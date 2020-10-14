18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20:42

Муж Ирины Славиной пообещал, что Koza.Press продолжит работу

фото ЗакС политика Муж Ирины Славиной пообещал, что Koza.Press продолжит работу

Муж главного редактора Koza.Press Ирины Славиной Алексей Мурахтаев в интервью "Новой газете" заявил, что он намерен организовать работу издания, несмотря на гибель журналистки.

Через полгода Мурахтаев, вступив в права наследования, станет официальным владельцем Koza.Press. Он отметил, что к медиа имеет "мягко говоря, удаленное" отношение, но собирается "как-то отладить систему, чтобы все это было на рельсах и работало" без него и без Славиной.

"Я считаю это важным, потому что это память о ней. Koza.Press будет существовать, и ее редакционная политика не будет меняться. А как иначе жить?" - сказал Мурахтаев.

Славина покончила с собой 2 октября, на следующий день после обысков в ее квартире по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. До этого ее штрафовали по делу о фейковой новости и за участие в акции памяти Бориса Немцова. Накануне, 13 октября, дело Славиной о фейке прекратили в связи с ее смертью.

фото: Ирина Славина / Facebook

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:56 Коммунальщики снова разобрали мемориал памяти Славиной в Нижнем Новгороде

13 октября, 11:57 Несмотря на позицию губернатора, в Нижнем Новгороде вновь разобрали мемориал в память о Славиной

13 октября, 11:54 Суд прекратил дело Славиной о фейковых новостях в связи с ее смертью

8 октября, 15:11 Амосов обратился в СК из-за обыска у Славиной, предшествовавшего ее суициду

7 октября, 12:38 Вишневский напомнил о смерти Политковской и Славиной с трибуны ЗакСа

6 октября, 16:29 В Нижнем Новгороде простились с Ириной Славиной

6 октября, 15:58 Профсоюз журналистов требует возбудить дело о доведении Славиной до самоубийства

6 октября, 12:29 Правозащитники требуют прекратить использовать обыски как инструмент давления

5 октября, 20:28 Павловский увидел в самоубийстве Славиной вызов всеобщему "оскотинению"

5 октября, 19:01 Глава Нижегородской области попросил не убирать цветы с мемориала Славиной


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:54 Губернатор Костромской области заразился коронавирусом и отменил инаугурацию

20:42 Муж Ирины Славиной пообещал, что Koza.Press продолжит работу

20:17 Вакцину центра "Вектор" от коронавируса выпустят в гражданский оборот 1 января 2021 года

19:45 Путин внес в Госдуму законопроект о статусе и полномочиях Госсовета

19:22 Протокол на активиста Pussy Riot Бесцвета за акцию с радужными флагами вернули в полицию

18:58 Рогозин вернул контроль над аккаунтом в Twitter ради постов о сверхбыстром полете к МКС

18:54 Иркутскому "навальнисту" предъявили обвинение по делу о нападении на активистку НОД

18:46 Муниципал: Депутаты МО "Светлановское" в третий раз попробуют отправить главу в отставку

18:28 Памфилова считает "день тишины" перед выборами бессмысленным в эпоху соцсетей

18:18 Рыбаков добивается права на проведение экомониторинга для НКО

18:00 Мосгорсуд признал законным взыскание с оппозиции 240 тысяч рублей в пользу ресторана "Армения"

17:53 Московские левые силы жалуются на срыв дискуссионного клуба полицией

17:29 Шишлов добился возбуждения дела из-за отказа в посещении ночного клуба инвалиду

17:25 Суд отказался прекратить дело Юлии Галяминой по "дадинской" статье

16:49 СМИ: В "список Навального" войдут Кириенко и Бортников

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru