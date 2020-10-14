18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20:54

Губернатор Костромской области заразился коронавирусом и отменил инаугурацию

фото ЗакС политика Губернатор Костромской области заразился коронавирусом и отменил инаугурацию

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Instagram сообщил, что заразился коронавирусом, и в связи с этим отменяет инаугурацию, назначенную на 15 октября.

"Вот зараза добралась и до меня. Сегодня у меня с помощью теста был выявлен ковид. В этой связи отменяю все мероприятия. Приношу извинения перед теми, кого приглашал на инаугурацию – её завтра не будет", – написал Ситников.

По его словам, чувствует он себя "вполне хорошо", проблем со здоровьем у него нет, как и повышенной температуры. Но людей беречь надо, отметил Ситников.

"Самое главное, чтобы все были здоровы", – добавил он.

За последний месяц коронавирусом заразились ряд глав регионов России. Накануне о заражении сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, за пару дней до этого заболел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, примерно тогда же заболел и глава Омской области Александр Бурков. До этого заразился губернатор Саратовской области Валерий Радаев, заболел глава Алтайского края Виктор Томенко, подхватил инфекцию и глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В августе глава Тувы Шолбан Кара-оол был госпитализирован с повторной инфекцией.

Болеют и другие чиновники и депутаты. Подхватил инфекцию заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. От коронавируса умер президент Торгово-промышленной палаты Череповца Владимир Штейнгарт. Переболели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, несколько членов кабмина, ряд депутатов Госдумы и сенаторов.

В России число зараженных коронавирусом растет ежедневно рекордными темпами. Только за 13 октября было зафиксировано более 14 тысяч новых случаев заболевания.

фото: Сергей Ситников / Instagram

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:54 Губернатор Костромской области заразился коронавирусом и отменил инаугурацию

20:42 Муж Ирины Славиной пообещал, что Koza.Press продолжит работу

20:17 Вакцину центра "Вектор" от коронавируса выпустят в гражданский оборот 1 января 2021 года

19:45 Путин внес в Госдуму законопроект о статусе и полномочиях Госсовета

19:22 Протокол на активиста Pussy Riot Бесцвета за акцию с радужными флагами вернули в полицию

18:58 Рогозин вернул контроль над аккаунтом в Twitter ради постов о сверхбыстром полете к МКС

18:54 Иркутскому "навальнисту" предъявили обвинение по делу о нападении на активистку НОД

18:46 Муниципал: Депутаты МО "Светлановское" в третий раз попробуют отправить главу в отставку

18:28 Памфилова считает "день тишины" перед выборами бессмысленным в эпоху соцсетей

18:18 Рыбаков добивается права на проведение экомониторинга для НКО

18:00 Мосгорсуд признал законным взыскание с оппозиции 240 тысяч рублей в пользу ресторана "Армения"

17:53 Московские левые силы жалуются на срыв дискуссионного клуба полицией

17:29 Шишлов добился возбуждения дела из-за отказа в посещении ночного клуба инвалиду

17:25 Суд отказался прекратить дело Юлии Галяминой по "дадинской" статье

16:49 СМИ: В "список Навального" войдут Кириенко и Бортников

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru