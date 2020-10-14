Губернатор Костромской области заразился коронавирусом и отменил инаугурацию

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Instagram сообщил, что заразился коронавирусом, и в связи с этим отменяет инаугурацию, назначенную на 15 октября.

"Вот зараза добралась и до меня. Сегодня у меня с помощью теста был выявлен ковид. В этой связи отменяю все мероприятия. Приношу извинения перед теми, кого приглашал на инаугурацию – её завтра не будет", – написал Ситников.

По его словам, чувствует он себя "вполне хорошо", проблем со здоровьем у него нет, как и повышенной температуры. Но людей беречь надо, отметил Ситников.

"Самое главное, чтобы все были здоровы", – добавил он.

За последний месяц коронавирусом заразились ряд глав регионов России. Накануне о заражении сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, за пару дней до этого заболел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, примерно тогда же заболел и глава Омской области Александр Бурков. До этого заразился губернатор Саратовской области Валерий Радаев, заболел глава Алтайского края Виктор Томенко, подхватил инфекцию и глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В августе глава Тувы Шолбан Кара-оол был госпитализирован с повторной инфекцией.

Болеют и другие чиновники и депутаты. Подхватил инфекцию заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. От коронавируса умер президент Торгово-промышленной палаты Череповца Владимир Штейнгарт. Переболели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, несколько членов кабмина, ряд депутатов Госдумы и сенаторов.

В России число зараженных коронавирусом растет ежедневно рекордными темпами. Только за 13 октября было зафиксировано более 14 тысяч новых случаев заболевания.

фото: Сергей Ситников / Instagram