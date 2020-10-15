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9:18

Совфед намерен законодательно закрепить понятия "самоизоляция" и "социальная дистанция"

фото ЗакС политика Совфед намерен законодательно закрепить понятия "самоизоляция" и "социальная дистанция"

Члены Совета Федерации ведут работу над юридическим определением новых мер и ограничений, возникших вследствие пандемии COVID-19, а также рамок их возможного использования, поделилась сенатор Валентина Матвиенко в разговоре с ТАСС.

Она уточнила, что речь идёт о важности законодательного закрепления таких понятий, как "самоизоляция", "режим самосохранения" и "социальная дистанция".

"Безусловно, надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение всем этим ограничительным мерам, чтобы никому не повадно было заниматься отсебятиной, что называется", - пояснила сенатор.

По мнению Матвиенко, необходимо избегать избыточных ограничений, однако одновременно с этим принимаемые решения должны эффективно защищать жизни и здоровье россиян.

"Некоторые дополнения мы уже внесли - скажем, удаленная работа, дистанционное обучение. Сейчас несколько комитетов Совета Федерации работают над тем, чтобы таким новым мерам и ограничениям, появившимся в нашей жизни, были даны юридические определения и рамки их возможного использования", - заключила Матвиенко.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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