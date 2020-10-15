COVID-19 заразились ещё 13 754 россиянина: 638 заболевших -  Петербурге

Диагноз "коронавирусная инфекция" за минувшие 24 часа подтвердился у ещё 13 754 жителей России, оповестили в оперативном штабе. Соответственно, с начала пандемии COVID-19 был выявлен у 1 354 163 человек.

По количеству смертей побит очередной суточный рекорд - болезнь унесла жизни 286 граждан. За весь период с момента распространения вируса в стране погиб 23 491 человек.

Излечились при этом ещё 8 392 заболевших, общее число выздоровевших россиян увеличилось до 1 048 097.

Наибольшее количество новых случаев вновь выявлено в Москве - 3 942, следом идут Петербург - 638, Московская область - 439, Ростовская область - 281, Нижегородская область - 281.