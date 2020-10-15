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11:11

Путин наградил Турчака и Кудрина орденами

фото ЗакС политика Путин наградил Турчака и Кудрина орденами

Российский глава Владимир Путин присвоил начальнику Счетной палаты Алексею Кудрину орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ содержится на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в укрепление системы государственного финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом „За заслуги перед Отечеством" II степени Кудрина Алексея Леонидовича - председателя Счетной палаты РФ", - говорится в документе.

Кроме того, Путин наградил орденом Александра Невского первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака с формулировкой "за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную общественную деятельность".

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