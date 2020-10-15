В ГУП "ТЭК СПб" прокомментировали ситуацию с теплосетями в Шушарах

Теплоэнергетическая компания ГУП "ТЭК СПб" отреагировала на претензии жителей поселка Шушары, недовольных затянувшимся ремонтом теплоцентралей в микрорайоне Пулковское.

В пресс-службе предприятия ЗАКС.Ру заявили, что тепловые сети здесь были проложены еще в 1974 году и ранее принадлежали ЖКС № 1 Пушкинского района. ГУП "ТЭК СПб" они перешли в критически изношенном состоянии.

"После приемки 2485 метров теплосетей в ноябре 2015 года ТЭК со своей стороны провел необходимые срочные работы для бесперебойного обеспечения потребителей ресурсами - выполнил капитальный ремонт трубопроводов горячего водоснабжения протяженностью 390 метров трассы. Дополнительно в период с 2016 по 2020 год при проведении ремонтных работ теплоэнергетики заменили более 400 метров трубопроводов ГВС и 160 метров трубопроводов отопления", - заявили в компании.

Данный участок обещают включить в адресный перечень объектов, подлежащих реконструкции, в 2021 году.

"Чтобы реконструировать сети, необходимо переключить зону теплоснабжения существующей котельной на Пулковском, д. 42, на котельную сторонней организации. В настоящее время ТЭК рассматривает техническую возможность такого переключения с последующей передачей теплоэнергетического оборудования энергоисточника в аренду предприятию. Изношенный участок находится под контролем специалистов ТЭКа, в частности, в целях качественного теплоснабжения жителей предприятие закрепило за ним дополнительные ремонтно-восстановительные бригады сотрудников", - отметили в ГУП "ТЭК СПб".

Также в компании заверили, что жильцы Пулковского платят за тепловую энергию в соответствии с показателями счетчиков, то есть только за тепло, которое фактически потребили.