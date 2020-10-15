Активистку Марию Тимофееву задержали за акцию Pussy Riot с радужными флагами

Полицейские задержали в Москве активистку Марию Тимофееву, которая участвовала в акции Pussy Riot с радужными флагами в день рождения президента Владимира Путина, сообщает Telegram-канал Avtozak LIVE.

По словам участницы Pussy Riot Вероники Никульшиной, Тимофеева не выходят на связь. Друзья активистки предполагают, что силовики пришли к ней домой.

7 октября активисты Pussy Riot развесили радужные флаги на здания ряда ведомств в Москве, в том числе: ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД "Басманный" и Минкультуры. Акция была приурочена ко дню рождения президента Владимира Путина. В отделах полиции также оказались Мария Алехина, Вероника Никульшина, Василий Андрианов, Елизавета Дидерих, Люся Штейн.

Еще одного участника, Александра Софеева, за эту акцию арестовали на 30 суток. Дело еще одного активиста, Тима Бесцвета, вернули в полицию.