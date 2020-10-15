Два мундепа МО № 72 вступили в Партию пенсионеров

Депутаты муниципального совета МО № 72 Олег Соколов и Алексей Щербаков стали членами Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Об этом Соколов сообщил в своей группе "ВКонтакте".

"Надеемся что партийный ресурс поможет в депутатской работе", - отметил мундеп.

Оба муниципала шли на выборы от Партии роста в составе команды "Штаб Купчино". Вступив в новую партию, они уже успели принять участие в первой акции - разнесли подарки проживающим в муниципальном округе пенсионерам, поздравив их с Днем пожилого человека.