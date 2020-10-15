Петербургский культурный форум перенесли на 2021 год

Санкт-Петербургский культурный форум, который должен был пройти текущей осенью, вынужденно перенесли на 2021 год, оповестили организаторы мероприятия. Решение обусловлено ухудшением эпидемиологической обстановки - как в городе, так в стране.

Перенос форума санкционировало Министерство культуры по согласованию с российским правительством.

"Ввиду многопрофильности секций и треков проекта, проведение форума в формате онлайн, по мнению Минкультуры России, не будет эффективным и не позволит в полной мере реализовать его главные цели - открытое общение международного культурного сообщества, свободный обмен мнениями в дружественной атмосфере и поддержание неформальных контактов между иностранными делегациями и деятелями культуры разных стран", - уверены организаторы.

В будущем году мероприятие должно пройти с 11 по 13 ноября.