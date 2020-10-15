Посетителей ночных клубов в Москве будут идентифицировать по QR-коду для борьбы с коронавирусом

В Москве с 19 октября вводится система идентификации посетителей ночных клубов и баров по QR-коду, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.

Ограничение коснется тех развлекательных заведений, которые открыты с 0:00 до 6:00. Посетители, проходя в заведение, будут должны или отсканировать QR-код, который можно получить через сайт mos.ru, или отправить СМС с уникальным номером точки на номер 7377. Если после этого у кого-то из посетителей выявят коронавирус, всех присуствовавших в помещении оповестят об этом и предложат оперативно сдать тест.

Собянин подчеркнул, что из-за роста числа зараженных коронавирусом есть основания для повторного введения запретов, но мэрии не хотелось бы идти на такой шаг.

В последнее время число зараженных коронавирусом в России значительно растет, ежедневно регистрируется по 13-14 тысяч новых случаев заболевания.