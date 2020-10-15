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13:05

"Навальнисты" обнаружили у мэра Казани внушительную коллекцию элитных часов за 120 млн рублей

фото ЗакС политика "Навальнисты" обнаружили у мэра Казани внушительную коллекцию элитных часов за 120 млн рублей

Казанский штаб Алексея Навального представил новое расследование, в котором рассказал об элитных и весьма дорогостоящих часах местного мэра Ильсура Метшина. Оппозиционеры оценили коллекцию управленца в 120 млн рублей.

Самые "дешевые" часы, обнаруженные у Метшина, - золотые Rolex Daytone за 1,5 млн рублей. Их обнаружили на снимке, датированным 2012 годом, когда чиновник вместе с президентом Татарстана посещал деревню Универсиады.

Кроме того, Метшину принадлежат часы Breguet Classique, которые ныне оцениваются в 1,8 млн рублей, и Ulysse Nardin El Toro, цена которых достигает 4,5 млн рублей.

На встречи с пожилыми гражданами и казанскими пенсионерами Метшин надевает Rolex за 7,5 млн рублей и Breguet Tourbillon за 17 млн рублей.

Имеются в "арсенале" мэра и часы Patek Philippe Celestial за 23 млн рублей. В них встроены астрономические часы с фазами луны и картой звёздного неба.

Самые "фешенебельные" и дорогостоящие часы, принадлежащие Метшину, - Ulysse Nardin модели "Чингисхан" стоимостью порядка 60 млн рублей. Тираж модели ограниченный - всего 30 штук. В циферблат встроены небольшие фигурки, которые могут ненадолго оживать, изображая сцену боя монгольского хана на коне. Ремешок выполнен из кожи аллигатора.

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