Власти Петербурга собирают информацию о вакцинации работников общепита

В Смольном ожидают, что в рамках прививочной кампании 75% работников сферы общественного питания и торговли сделают прививку от гриппа. Это следует из письма, которое комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга разослал руководителям организаций потребительского рынка (есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

Предпринимателей просят отчитаться о вакцинации своих подчиненных. "Необходимым является достижение охвата вакцинацией не менее 75% сотрудников", - говорится в документе.

Сбор информации осуществляется в соответствии с утвержденным губернатором Александром Бегловым комплексным планом по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции.

В комитете по промышленной политике отказались давать оперативный комментарий на тему разосланного документа и попросили обратиться к ним с официальным запросом.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.