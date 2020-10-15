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13:58

Ефремов полностью выплатил компенсацию сыну погибшего в ДТП Захарова

фото ЗакС политика Ефремов полностью выплатил компенсацию сыну погибшего в ДТП Захарова

Актер Михаил Ефремов полностью выплатил компенсацию морального время Виталию Захарову - старшему сыну Сергея Захарова, погибшего в ДТП, передает ТАСС.

По словам адвоката потерпевшего Сергея Аверцева, в общей сложности его доверитель получил от Ефремова 1 млн рублей: 800 тысяч – назначенная судом компенсация, еще 200 – выплата еще до приговора.  

Виталий Захаров выступает против смягчения наказания Ефремову, отметил Аверцев. По его словам, он доволен нынешним приговором и настаивает на уведомлении о возможном смягчении наказания Ефремову, досрочном освобождении и отпусках. Сам Захаров сказал, что пока не готов простить Ефремова, и ему "трудно сказать, насколько его последнее раскаяние было искренним".

Ефремов приговорен к 8 годам колонии: его признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. 8 июня актер не справился с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб.

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