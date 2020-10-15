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14:49

Путин наградил Владимира Литвиненко орденом "За заслуги перед Отечеством"

фото ЗакС политика Путин наградил Владимира Литвиненко орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент Владимир Путин наградил ректора Горного университета Владимира Литвиненко орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, указ опубликован на портале правовой информации.

Литвиненко награжден за "большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке специалистов и многолетнюю добросовестную работу".

Этим же указом орденом награжден глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Также Путин наградил секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака орденом Александра Невского.

Литвиненко четырежды возглавлял предвыборный штаб Путина в Петербурге, в 2018 году – наравне с тремя другими председателями. Из года в год он оказывается богатейшим ректором вузов России.

Литвиненко был научным руководителем Путина. Дочь Литвиненко Ольга заявляла, что ее отец может быть автором диссертации президента. Сам Литвиненко прокомментировал обвинения, назвав их "полным бредом".

фото: spmi.ru

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