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14:50

"Никакая логика не просматривается": Кремль - санкциях ЕС из-за отравления Навального

фото ЗакС политика "Никакая логика не просматривается": Кремль - санкциях ЕС из-за отравления Навального

В Кремле восприняли известие о санкциях Евросоюза, введённых в отношении ряда высокопоставленных российских чиновников из-за кейса с отравлением Алексея Навального, с сожалением, пообещав при этом, что Москва будет далее действовать, "исходя из своих интересов".

"Печальная сторона этого вопроса заключается в том, что никакая логика подобного решения не просматривается, абсолютно никакая логика - это как раз, наверное, и является отягчающими обстоятельствами подобного решения, принятого Советом ЕС", - приводит комментарий президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова РИА "Новости"

Напомним, в "чёрный список" Евросоюза попали глава ФСБ Александр Бортников, замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, два заместителя министра обороны России - Павел Попов и Алексей Криворучко, начальник управления по внутренней политике администрации президента РФ Андрей Ярин, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Также под санкции попал государственный НИИ органической химии и технологии, в котором, по версии ЕС, разрабатывали токсин "Новичок".

Санкции включают в себя замораживание банковских активов фигурантов в Евросоюзе, а также запрет на въезд в страны ЕС.

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