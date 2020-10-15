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15:25

Путин окончательно запретил депутатам становится членами общественных палат

фото ЗакС политика Путин окончательно запретил депутатам становится членами общественных палат

Президент Владимир Путин подписал законопроект, запрещающий депутатам всех уровней становится членами общественных палат, документ опубликован на портале правовой информации.

Поправки внесены в ст. 7 закона "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации". До этого членами общественных палат не могли быть депутаты, замещающие государственные должности, но не во всех регионах России депутаты – госслужащие. Теперь парламентариям запрещено быть членами общественной палаты регионов вне зависимости от формы их деятельности.

Закон, запрещающий чиновникам и депутатам быть членам общественных палат, был утвержден в 2016 году. Орган состоит из 63 человек, треть из которых назначает губернатор, треть – Заксобрание, остальная часть избирается первыми двумя третями.

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