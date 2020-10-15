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16:59

Силовики задержали нескольких участников Марша людей с инвалидностью в Минске

фото ЗакС политика Силовики задержали нескольких участников Марша людей с инвалидностью в Минске

Белорусские силовики отправили в автозаки нескольких граждан, вышедших на Марш людей с инвалидностью в Минске: видео с моментами задержания делится Euroradio.

Участники шествия двигались по проспекту Независимости, когда на них обрушились милицейские. По информации СМИ, в числе задержанных оказался юрист Офиса по правам людей с инвалидностью Олег Граблевский.

TUT. by уведомляет о двух демонстрантах, привлекших внимание милиции. Задержания начались после того, как на проспект Независимости подъехало несколько микроавтобусов с силовиками без опознавательных знаков.

Напомним, сразу после выборов, прошедших 9 августа, главная соперница Александра Лукашенко Светлана Тихановская под давлением вынуждена была покинуть Белоруссию, опасаясь за жизни своих детей. Местный ЦИК признал победу Лукашенко – с тех пор в республике не утихают протесты, часто сопровождаемые жестоким силовым разгоном.

После разгона протестного марша в минувшее воскресенье в изоляторы попали свыше 500 человек. Также накануне было прервано мирное шествие пенсионеров. В первом случае задержанных пропускали через так называемый "коридор", где каждого человека заставляли бежать от автозака к СИЗО, параллельно избивая. Во втором - людей преклонного возраста забросали шумовыми гранатами и применили к ним слезоточивый газ.

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