Замглавы МО "Остров Декабристов" привлекли к делу по иску главы МО к совету

Василеостровский районный суд привлёк к делу в качестве третьего лица заместителя главы МО "Остров Декабристов" Юрия Грашина, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Речь идёт об иске главы муниципалитета Ольги Погосян к муниципальному совету с требованием отменить решение о том, что полномочия руководителя МО исполняет муниципальный депутат Владимир Барканов.

Ранее суд отменил итоги выборов по одному из избирательных участков муниципалитета. Из-за этого свои места в совете потеряли Погосян и представительница ЛДПР Анастасия Давыдова - вместо них прошли кандидаты от "Яблока". Представитель Погосян в суде утверждал, что она признаёт отсутствие у неё мандата муниципального депутата. При этом, она считает себя главой МО, так как оснований для снятия с неё этих полномочий нет. Решение же о назначении Барканова исполняющим обязанности главы, которое половина нового состава мунсовета приняла 15 июля, незаконно и его надо отменить, считает представитель Погосян.

Он же на заседании 15 октября сообщил, что его сторона подаёт уточнённые исковые требования: они хотят отменит все принятые 15 июля решения. Одно из них отменяет ранее принятые советом нормативные акты, отметил представитель муниципального совета. В частности, уточнил он, решение о назначении замглавой Грашина, поэтому его необходимо привлечь к рассмотрению дела. Это предложение поддержали и другие участники процесса.

Суд постановил привлечь Грашина в качестве третьего лица и назначить следующее заседание на 6 ноября.

Отметим, по данным сама налоговой, Погосян является главой муниципального совета. Фактически выходит, что она подала иск к самой себе, заявил на суде адвокат Барканова.

София Саттарова