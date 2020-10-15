Роспотребнадзор прогнозирует стабилизацию ситуации с COVID-19 на начало ноября

Ситуация с распространением коронавируса должна стабилизироваться к началу ноября: после выхода на пик заболеваемости, как и весной, количество новых случаев будет постепенно снижаться, известила замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

"Рост [заболеваемости] продолжается в среднем два инкубационных периода, то есть 28 дней. Учитывая, что начался он где-то неделю назад, то предположительно, дней через 20 должен наступить этап стабилизации эпидемиологического процесса", - приводит слова специалиста "Интерфакс".

Горелова добавила, что максимальный показатель суточного прироста заболевших может составить 17-18 тысяч случаев в сутки.

За минувшие сутки, напомним, в РФ было зафиксировано 13,7 тысяч новых случаев заражения, при этом оказался побит рекорд по числу COVID-смертей (скончались 286 заболевших).