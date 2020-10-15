Прожиточный минимум в Петербурге должен вырасти на 26 рублей

Комитет по социальной политике Петербурга отправил на антикоррупционную экспертизу проект постановления об уровне прожиточного минимума в городе на III квартал 2020 года. Согласно документу, величина прожиточного уровня на душу населения должна составить 11 684 рубля 50 копеек. Со II квартала сумма выросла на 26 рублей.

Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума составит 12 826 рублей и 30 копеек. Это на 29,4 рубля больше, чем величина за II квартал.

Для пенсионеров сумма составляет 9 478 рублей, а для детей - 11 391 рубль 10 копеек. По сравнению со II кварталом, эти цифры тоже выросли: на 20 и 25 рублей соответственно.

Напомним, в I квартале прожиточный минимум составлял 11 561,9 рубля, тогда он вырос на 62,2 рубля по сравнению с концом 2019 года.