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18:13

Премьер-министр Киргизии взял на себя обязанности президента страны

фото ЗакС политика Премьер-министр Киргизии взял на себя обязанности президента страны

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что обязанности президента страны перешли к нему, спикер парламента Канат Исаев от них отказался, передает "Интерфакс".

По словам Жапарова, Исаев написал заявление об отставке. "Сегодня все обязанности главы государства полностью перешли ко мне", - сказал Жапаров, выступая перед сторонниками у Дома правительства в Бишкеке. Он уточнил, что Исаев "официально заявил, что не будет исполнять обязанности президента", передает ТАСС.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о своей отставке 15 октября. Случилось это на фоне протестов, которые вспыхнули в стране после выборов в местный парламент. 5 октября протесты вылились в массовые беспорядки. Силовики разгоняли протестующих с помощью водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат. Участники митинга взяли штурмом здание киргизского правительства, мэрии Бишкека, Генпрокуратуры и других ведомств. После этого ЦИК Киргизии объявил об отмене итогов выборов.

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