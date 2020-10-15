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18:15

ОНК: Фургалу в СИЗО отказывают в КТ

фото ЗакС политика ОНК: Фургалу в СИЗО отказывают в КТ

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, пребывающему в столичном СИЗО "Лефортово", требуется медицинская помощь, в которой ему отказывают, поделилась в своём стриме в Instagram член московской ОНК Ева Меркачева.

По её словам, экс-управленцу необходимо сделать КТ, однако следователь не передает необходимые документы от хабаровских врачей в лечебную часть изолятора.

Кроме того, Меркачева сообщила, что Фургал якобы имеет некое заболевание, и в связи с этим остро нуждается в КТ, сделать которое можно лишь в гражданской больнице.

Также Меркачева передала бывшему краевому главе около 500 писем, которые не "забраковал" следователь.

Фургала обвиняют в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов в Хабаровском крае в 2004-2005 годах. В начале сентября ему предъявили обвинение в убийстве предпринимателя Евгении Зори.

Зорю застрелили в центре Хабаровска в 2004 году. Как полагают в Следкоме, предприниматель конфликтовал с Фургалом, в то время занимавшимся бизнесом по скупке и продаже металлолома, из-за цеха бывшего завода железобетонных изделий в Хабаровске. В СК уверены, что бывший краевой глава ликвидировал таким образом конкурента.

Также Фургалу инкриминируют ещё несколько эпизодов заказных убийств.

С момента ареста бывшего управленца хабаровчане ежедневно выходят на акции в его поддержку.

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