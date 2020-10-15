"Закроемся только по приказу правительства": Пиотровский - о карантине в "Эрмитаже"

Государственный музей "Эрмитаж" если и закроется на карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, то только по соответствующему решению российского правительства, заявил глава культурного учреждения Михаил Пиотровский в разговоре с "Петербургским дневником".

"Как вы понимаете, мы закрываемся по приказу правительства, только так. Но мы максимально усиливаем все меры безопасности, дезинфекции. Все ограничивающие меры будут строго соблюдаться, чтобы мы могли продолжить принимать посетителей", - пояснил он.

По словам Пиотровского, в день "Эрмитаж" принимает по 4 тысячи человек, что в 2,5 раза меньше, чем до начала пандемии. В числе принятых мер "антивирусной" безопасности - измерение температуры посетителей на входе в музей.

Директор учреждения надеется, что пока музей будет продолжать работу и принимать возможное в данной ситуации количество посетителей.