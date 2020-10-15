18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:50

"Закроемся только по приказу правительства": Пиотровский - о карантине в "Эрмитаже"

фото ЗакС политика "Закроемся только по приказу правительства": Пиотровский - о карантине в "Эрмитаже"

Государственный музей "Эрмитаж" если и закроется на карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, то только по соответствующему решению российского правительства, заявил глава культурного учреждения Михаил Пиотровский в разговоре с "Петербургским дневником"

"Как вы понимаете, мы закрываемся по приказу правительства, только так. Но мы максимально усиливаем все меры безопасности, дезинфекции. Все ограничивающие меры будут строго соблюдаться, чтобы мы могли продолжить принимать посетителей", - пояснил он.

По словам Пиотровского, в день "Эрмитаж" принимает по 4 тысячи человек, что в 2,5 раза меньше, чем до начала пандемии. В числе принятых мер "антивирусной" безопасности - измерение температуры посетителей на входе в музей.

Директор учреждения надеется, что пока музей будет продолжать работу и принимать возможное в данной ситуации количество посетителей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:53 Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич оставили в СИЗО до ноября

20:36 Центр Вредена в Петербурге купит части человеческих тел почти на 13 млн рублей

20:23 Практически все сотрудники Минкульта Карелии заразились коронавирусом

19:49 Осужденные по делу о теракте в метро Петербурга обжаловали свои приговоры

19:23 Юрист ФБК Соболь представила программу к выборам в Госдуму

18:57 Путин объявил благодарность Юрию Лозе за вклад в развитие культуры

18:50 "Закроемся только по приказу правительства": Пиотровский - о карантине в "Эрмитаже"

18:15 ОНК: Фургалу в СИЗО отказывают в КТ

18:13 Премьер-министр Киргизии взял на себя обязанности президента страны

18:00 Прожиточный минимум в Петербурге должен вырасти на 26 рублей

17:31 Роспотребнадзор прогнозирует стабилизацию ситуации с COVID-19 на начало ноября

17:27 Муниципал: Замглавы МО "Остров Декабристов" привлекли к делу по иску главы МО к совету

17:20 Петербург получил первую крупную партию вакцины от коронавируса

16:59 Силовики задержали нескольких участников Марша людей с инвалидностью в Минске

16:41 В Петербурге на дистанционное обучение перевели уже 113 классов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru