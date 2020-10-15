Практически все сотрудники Минкульта Карелии заразились коронавирусом

Практически все сотрудники министерства культуры Карелии, в том числе глава ведомства Алексей Лесонен, заразились коронавирусом, передает "Интерфакс".

По словам пресс-секретаря министерства Гюльнары Мехралиевой, на больничный отправились 13 заболевших. Оставшихся четырех сотрудников перевели на удаленный режим работы. Мерхалиева сообщила, что все заразившиеся работники министерства переносят болезнь в легкой или бессимптомной форме.

В России заболеваемость коронавирусом растет изо дня в день, по всей стране ежедневно регистрируется по 13-14 тысяч новых случаев заражения. В Карелии за минувшие сутки в статистику внесли рекордное число заболевших за день – 121 человек.