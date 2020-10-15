Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич оставили в СИЗО до ноября

Тверской суд Москвы продлил срок ареста бывшей замглавы Минобрнауки Марине Лукашевич на месяц по делу о мошенничестве, передает ТАСС.

Под стражей Лукашевич останется до 16 ноября.

Обвинение бывшей чиновнице предъявили в июле. По версии следствия, она причастна к хищению на контрактах ведомства, ущерб оценивается более чем в 50 млн рублей. Следствие полагает, что компания, подписавшая контракты, не выполняла взятые на себя обязательства и предоставляла заказчику заведомо подложные акты. Попов же, полагают следователи, подписывал поддельные акты приемки работ.