Правительство объявило 31 декабря 2021 года нерабочим днём

Пятница, 31 декабря 2021 года, станет выходным днём: соответствующее постановление утвердило российское правительство, информирует ТАСС.

Указывается также, что поскольку в новом году 2 и 3 января выпадают на выходные и являются нерабочими праздничными днями, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.

Ранее с подобным предложением выступили в Министерстве труда.

Кроме того, нерабочими, согласно позиции минтруда, должны быть: с 1 по 10 января (новогодние каникулы), с 21 по 23 февраля (День защитника Отечества), с 6 по 8 марта (Международный женский день), с 1 по 3 мая (Праздник Весны и Труда) и с 8 по 10 мая (День Победы), с 12 по 14 июня (День России), с 4 по 7 ноября (День народного единства).

Обозначенный выше график утвердил премьер Михаил Мишустин, передает РИА "Новости".