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10:01

Макаров призвал депутатов "отшлифовать" проект бюджета вместе с народом

фото ЗакС политика Макаров призвал депутатов "отшлифовать" проект бюджета вместе с народом

Депутаты должны прислушиваться к мнению петербуржцев во время работы над поправками в проект городского бюджета 2021 года, считает спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

"Мы обязаны не просто сохранить жесткую социальную направленность нашего бюджета, а сделать его по-настоящему народным. Что это значит? Это значит, что мы должны отшлифовать его вместе с петербуржцами на наших избирательных территориях", - передает слова председателя городского парламента пресс-служба ЗакСа.

Он добавил, что простой гражданин должен стать "соавтором и экспертом" каждого нормативно-правового акта, который принимает ЗакС.

Напомним, проект бюджета на 2021 год привезли в Мариинский дворец 12 октября. Его доходная часть составляет в 623,5 млрд рублей, расходная - 710,7 млрд. Доля расходов на здравоохранение достигнет 18%.

Помимо утверждения этого документа в ближайшее время ожидается корректировка действующего бюджета.


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