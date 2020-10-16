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10:43

В РФ впервые выявили свыше 15 тысяч случаев заражения COVID-19: 647 - в Петербурге

фото ЗакС политика В РФ впервые выявили свыше 15 тысяч случаев заражения COVID-19: 647 - в Петербурге

За минувшие 24 часа коронавирус был обнаружен у 15 150 россиян - на данный момент это максимальный показатель за всё время с начала распространения заболевания, проинформировали в оперативном штабе.

Инфекция унесла жизни ещё 232 пациентов с подтвержденным COVID-19. За весь период вирус погубил 23 723 гражданина РФ.

За минувшие сутки излечились 8485 заражённых. Общее количество выздоровевших достигло отметки 1 056 582 человека.

Более всего новых случаев зафиксировано в Москве - 5 049, Петербурге - 647, Московской области - 448, Ростовской области - 285, Нижегородской области - 285.

В Северной столице скончались ещё 25 заболевших (всего - 3376), а вылечились - 322 (всего - 32 850).

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