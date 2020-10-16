Максим Шевченко считает преувеличенным и переоцененным "демонизм" Пригожина

Журналист и политик Максим Шевченко, против которого подал иск по делу о клевете близкий к Кремлю бизнесмен Евгений Пригожин, рассказал, что до сих пор не видел этого заявления и ситуация остается для него неясной. По словам Шевченко, оппонент ему не нравится, поскольку ведет себя временами "абсолютно по-хамски" - например, во время пребывания оппозиционера Алексея Навального в коме после отравления. При этом, однако, с точки зрения публициста, журналисты и общество склонны представлять себе так называемого "повара Путина" страшнее, чем он есть на самом деле и совершенно напрасно принимать PR-образ могущественного "злодея" на веру. В представлении Шевченко, устами бизнесмена, часто на языке явных или скрытых угроз, разговаривают более опасные фигуры российской политики, остающиеся икогнито.

"Я не думаю, что господин Пригожин настолько является демонической фигурой. Он ведет себя так тот — это оценочное суждение, — кого в блатном мире называют "торпеда", которого посылают для того, чтобы зажечь, начать конфликт, но за спиной которого стоят серьезные люди. Он является просто менеджером, которого нанимают для того, чтобы вести бизнес людей, гораздо более серьезных и гораздо более масштабных, чем он, Пригожин в этом смысле — это обманка. Это обманная цель и для политиков и для журналистов", - рассудил он в интервью "Эху Москвы".

По словам Шевченко, он не боится резко отзываться об истце, поскольку не верит, что активная публичная деятельность оппонента может сочетаться со злодеяниями, способность совершения которых ему приписывают.

Помимо публициста, Пригожин хочет засудить Алексея Навального, Любовь Соболь, Леонида Волкова и Владимира Милова.